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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

РСТ сообщил о падении продаж у туроператоров на 30-50% на фоне мобилизации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские туроператоры снизили продажи на 30-50% за последнюю неделю после объявления частичной мобилизации в стране, сообщил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в пятницу в Екатеринбурге.

"Граждане в запасе могут спокойно ездить по стране. Это важно, так как потери туроператоров составили от 30 до 50% за последнюю неделю", - сказал он на выставке Expotravel-2022.

Уманский добавил, что Ростуризм отдельно обращался к властям с просьбой разъяснить, можно ли гражданам, находящимся в запасе, свободно перемещаться по России в условиях частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

РСТ
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