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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Жители Петербурга получили более 8 тысяч повесток

Призвано в рамках мобилизации около 30% от плана

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге в рамках частичной мобилизации вручены свыше 8 тысяч повесток, сообщил журналистам заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов в пятницу.

"В соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации более 8 тыс. граждан города вручены повестки. (...) Призвано около 30% от установленного задания", - сказал Абзалов.

Он сообщил, что все случаи нарушений при частичной мобилизации рассматриваются, призванные с нарушением возвращаются домой. По его словам, в Петербурге было зафиксировано восемь таких случаев.

Абзалов отметил, что часть людей будет направлена на доукомплектование воинских частей. Кроме того, Петербург формирует ряд новых воинских частей, которые будут предназначены для выполнения задач территориальной обороны.

Он также заявил, что призванные в рамках осенней призывной кампании для участия в специальной военной операции отправляться не будут.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

Петербург
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