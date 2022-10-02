Как будет жить газовая отрасль России?

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В ИМЭМО им.Е.М.Примакова состоялся семинар на тему "Перспективы энергетических отношений России и Европы". О проблемах, которые обсуждались на нем, рассказывает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Газ без политики

Корр: Руководитель семинара академик Наталья Иванова во вступительном слове, обращаясь к участникам, отметила, что такую сложную и важную тему надо обсуждать, "опираясь на историю вопроса, факты, результаты исследований, уходя от политизации".

Участники семинара четко следовали этому принципу. Рассматривались такие вопросы, как проживет ли Европа без российского газа, как повлияет на социальное положение европейских стран отказ от поставок из России кроме газа еще и угля и нефти.

Значительное внимание было уделено и последствиям введения европейского эмбарго для экономики России. Эта тема особенно ярко прозвучала у Вячеслава Кулагина, руководителя Отдела исследований энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН.

Что делать с газом в России?

Кулагин: Экспорт российского газа в Европу сокращается почти в два раза. И дальше Европа постепенно, потихоньку будет стремиться реализовать свои планы - добиться полного отказа от поставок российского газа.

И встает вопрос: как у нас будет жить отрасль? Объём поставок будет уменьшаться, а на месторождениях занято все то же количество людей, продолжают работать газотранспортные предприятия, те же трубы лежат и есть потребность в их обслуживании и т.д.

Часть операционных затрат в связи с сокращением экспорта, конечно, снизится, но основные все же сохранятся. При этом курс рубля был в двадцатом году другой, сейчас он намного крепче, но это и уменьшило рублевые доходы. Выручка может снизиться ниже кризисного 2020 года. За счет чего компенсировать потери выручки?

Могу сказать, что последние годы у всех наших компаний растет количество низкодоходных убыточных регионов. По одной простой причине: у нас цены на газ индексируются, но затраты на добычу растут быстрее. Они растут быстрее и у ряда крупных независимых производителей, причем это происходит даже в условиях замороженных тарифов на транспортировку газа. В этом году мы понимаем, что индексация будет еще сильнее отрываться от уровня инфляции, и так далее. Таким образом, скажем так, внутренний рынок с каждым годом становится все более проблемным, и уже несколько лет он очень четко живет, как и в свое время, исключительно за счет поддержки экспортного рынка. И мы просто должны понимать, что если эта поддержка у нас исчезнет, то появится вопрос: что делать с газом в России?

На Восток? Да! Но есть проблема

Все говорят, конечно, развернем на Восток. Это правильно. Конечно, Востоком мы должны прирастать, на Восток должны все разворачивать, но тут есть одна маленькая проблема. В Европе уже сложилась вся газотранспортная инфраструктура, а на Востоке ее придется создавать. Переговоры о заключении новых контрактов идут достаточно сложно. Поэтому, откровенно говоря, хорошо, если в ближайшие годы у нас это восточное направление хоть как-то будет частично покрывать затраты на создание инфраструктуры. Так что, разжиться на этом пока мы не сможем. Поэтому с Востоком большой вопрос. Хотя развивать это направление надо, но сработать оно сможет лишь в долгосрочной перспективе.

Развивать внутренний рынок? Да, но и здесь вопросы!

В плане внутренних поставок. Конечно, внутренний рынок надо развивать, только здесь те же вопросы. Первый - это регулирование его потребления. Развивать поставки на внутренний рынок, если он убыточен по очень многим направлениям, это значит увеличивать себе убыток. Придется его по-другому регулировать, и боюсь, что без поднятия цен здесь не обойтись. Простая арифметика показывает отрицательную доходность поставок на внутренний рынок. Любая экономическая теория при этом нам говорит, что мы должны ценообразование выравнивать. К тому же ряд компаний повводили достаточно сложные месторождения. Их затраты в связи с этим действительно выросли, но есть политическая установка: в этом году сдерживать цены на энергоресурсы существенно ниже инфляции. Соответственно, в этом году и будем сдерживать. Ну хорошо, цены в этом году сдержим, а можем ли пообещать, что это хоть как-то будет компенсироваться в последующие годы? Ответа нет. То есть дальше будет все завесить от критичности ситуации.

Увеличить потребление надо, но осмотрительно

И второй вопрос: как увеличить потребление? Классические ответы: давайте развивать газохимию и так далее, создавать новые перерабатывающие производства. Все будет замечательно. И здесь, мне кажется, кроется достаточно большая ошибка. С ней мы сталкивались уже не один раз, когда действительно неосмотрительно строим для химической промышленности новые производства. Неосмотрительно, потому что заранее не отвечаем на вопрос: а куда это сырье девать? Те же китайские потребители, понятно, будут прежде всего на свои заводы ориентироваться. А там, где нехватка, ну, где-то с миру по нитке, как говорят, можно добрать. И получается, что такие планы работают, если они выстроены в нормальную производственную цепочку. То есть когда газохимический комплекс поставляет продукцию для конкретных предприятий, выпускающих, например, полиэтилен, или что угодно, но производят конкретную продукцию. Это другое дело. Вот когда мы в своей стране научимся делать кубики для детей, пакетики и так далее, и выстроить эту всю цепочку, тогда вопрос с экспортом не возникнет, потому что мы просто часть внутреннего рынка закроем, который сейчас сидит на импорте. Только тогда излишки газа заиграют.

Но, к сожалению, создать такую цепочку достаточно сложно. Все разбросано по разным министерствам. В процессе создания нового участвуют и Минэнерго, и Минпром, и Минэкономики…. И вот из-за этого, к сожалению, все инициативы по развитию спроса на газ на внутреннем рынке упираются в ведомственные преграды. Планы хороши, но их надо доразвивать, а конкретнее - нужны реальные государственные механизмы, которые позволяли бы формировать эти цепочки.

Даешь газ во все деревни!

Дальше. Говорят, надо расширять газификацию страны. Согласен, но опять же мы понимаем, что чем дальше она будет идти, тем острее будет вставать вопрос ее убыточности. Возникает простая проблема: вы в населенный пункт подвели трубу - а какой процент подключения к этой трубе? Подвели бесплатно трубу в деревню, а потом оказывается, что они не хотят подключаться по целому ряду причин: одни только летом приезжают, им это и не надо, у других уже печка и все ее полюбили, не хотят тратить деньги на переоборудование внутри дома. А третьи просто физически не могут подключиться, потому что когда пришли газовики и сказали, что, ребят, вы знаете, у вас тут котел надо поставить, но для этого в коридоре должны быть окна и надо тут весь дом перестроить, то они говорят: не, нам лучше этого не надо, мы в своем стареньком доме поживем.

Поэтому - газификация процесс хороший, какой-то прирост он даст, но я думаю, что он будет несколько меньше, чем то, что рассчитано в плане: к 2030 году довести уровень газификации страны почти до 83 процентов. Надо будет менять методики и ориентиры. Есть, конечно, проблемы с городами с грязным воздухом, особенно на востоке, и эту проблему надо решать.

Резюме: нас ждут непростые годы!

Как некоторое резюме. И все же, несмотря на все трудности, если, пользуясь ситуацией с доступностью газа, мы хоть что-то из того, о чем здесь шла речь, разрешим, то уже замечательно!

Да, нас ждут непростые годы, и надо очень серьезно работать, особенно в части регулирования, части энергетической промышленной политики страны, чтобы перестроиться. Перестроиться к новым условиям жизни.