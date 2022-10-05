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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

В РФ разработали план восстановления инфраструктуры вузов в новых регионах страны

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В России разработан план первоочередных мер по интеграции научных организаций и вузов ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в научно-образовательное пространство РФ, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В приоритетном порядке будет проводиться восстановление инфраструктуры вузов, обеспечение вузов материально-технической базой и учебно-методической литературой, приведение образовательных стандартов и программ к единому образцу, организация и обеспечение комплексной безопасности", - сказал Чернышенко в среду, слова вице-премьера приводятся в сообщении на сайте правительства РФ.

"Высшие учебные заведения новых территорий также будут включены в программы по созданию научно-исследовательских лабораторий. Также профессорско-преподавательскому составу будет предложено пройти курсы повышения квалификации и оказана поддержка в организации воспитательной работы студентов", - добавил вице-премьер.

В свою очередь, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что на новых территориях расположено 29 вузов, где обучается более 95 тысяч человек.

Разработанный план включает 16 первоочередных мер, с помощью которых необходимо привести деятельность научных организаций и вузов в соответствие с законодательством РФ, уточнил министр.

В пресс-службе вице-премьера напомнили, что в мае приказом Минобрнауки был утвержден перечень вузов России, Донецкой и Луганской народных республик, связанных партнерскими отношениями в образовательной и научной деятельности. Благодаря этому у студентов есть возможность проходить обучение одновременно в двух учебных заведениях, чтобы по результатам итоговой государственной аттестации получить двойной диплом.

Там также сказали, что в этом году в российские вузы были переведены или поступили на первый курс более 6,5 тысячи человек, которые ранее приехали в Россию с новых территорий. Абитуриенты поступали в пределах установленной правительством квоты, что не отразилось на количестве бюджетных мест для россиян.

Дмитрий Чернышенко
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