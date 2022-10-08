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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Кабмин расширил возможности поддержки коммунальной инфраструктуры за счёт средств ФНБ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правительство России продолжает создавать условия для модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах, чтобы дать возможность построить и реконструировать необходимые объекты опережающими темпами, сообщается в субботу на сайте кабмина.

По его данным, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее возможности использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования таких проектов.

"Теперь за счет ФНБ организации могут взять долгосрочные кредиты не только на новые проекты, но и на завершение начатых объектов. Таким образом, еще больше компаний получат займы на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит, как и прежде, предоставляется на обновление систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.

Как сообщает сайт кабмина, "главная цель - сократить затраты на содержание коммунальных сетей, в том числе за счет снижения их аварийности и повышения энергоэффективности, снизить объемы загрязненных стоков, попадающих в водоемы, повысить качество коммунальных услуг для людей".

По его данным, средства на реализацию таких проектов выдаются Фондом содействия реформированию ЖКХ в виде займов под 3% годовых сроком на 25 лет. Доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ может составлять до 80%.

Ранее правительство РФ приняло решение ускорить привлечение средств ФНБ на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. До конца 2023 года на эти цели будет направлено 150 млрд рублей. Из них 37 млрд рублей поступит в 2022 году и 113 млрд рублей - в 2023 году. Изначально такой объем средств предполагалось выделить до конца 2025 года.

Михаил Мишустин ФНБ
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