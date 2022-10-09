Что произошло за день: воскресенье, 9 октября

Крушение военного самолета в Ростовской области, отмена учений ОДКБ и запуск движения по двум полосам Крымского моста

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бомбардировщик Су-24 разбился в Ростовской области. Экипаж катапультировался, на земле разрушений нет.

- Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста. Глава Крыма заявил, что автомобильная часть Крымского моста пока доступна только легковушкам. Между тем паром начал перевозить большегрузы через Керченский пролив, а Минтранс Крыма предложил водителям грузовиков путь через новые регионы России. Все задержанные из-за взрыва на мосту поезда отправлены из Крыма.

- В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ. Они должны были пройти 10-14 октября на территории республики.

- Предприятиям РФ расширили возможности использования льготных кредитов. Эти кредиты можно использовать на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

- ФСБ за неделю зафиксировала со стороны Украины более 100 обстрелов приграничных районов. Обстрелы регистрируются в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей.

- Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира "Формулы-1". В воскресенье он выиграл Гран-при Японии.