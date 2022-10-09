ФСБ за неделю зафиксировала со стороны Украины более 100 обстрелов приграничных районов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ФСБ констатирует значительное увеличение обстрелов с украинской стороны приграничных РФ территорий: только за неделю обстрелу подверглись более 30 населённых пунктов.

"С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов приграничной территории Российской Федерации в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей украинскими вооруженными формированиями", - сообщает спецслужба.

По данным ФСБ, "за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов".

"В результате обстрелов погиб один местный житель, получили ранения пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. В приграничных населенных пунктах получили разрушения две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания. Повреждены восемь пунктов пропуска через государственную границу", - сообщили в ФСБ.