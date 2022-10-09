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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ
Архивное фото
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Киргизия отменила проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2022", запланированных на 10-14 октября на территории республики, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского министерства обороны.

"Учения "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ отменены", - сказал представитель пресс-службы.

В ведомстве не уточнили причины отмены командно-штабных учений, которые должны были состоятся в городе Балыкчы (Иссык-Кульская область Киргизии) 10-14 октября.

Ранее сообщалось, что на территории Киргизии пройдут командно-штабные учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022", в которых отработают обеспечение режима прекращения огня.

На учения планировалось пригласить наблюдателей от Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Киргизия ОДКБ
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