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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 621,4 млн

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 621 459 986, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 557 435 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

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США - 96 699 237 и 1 062 564.

Индия - 44 614 437 и 528 814.

Франция - 35 983 605 и 156 462 (данные на утро субботы, позднее не обновлялись).

Бразилия - 34 707 233 и 686 706 (данные на утро пятницы, позднее не обновлялись).

Германия - 33 948 632 и 150 535 (данные на утро субботы, позднее не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 841,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 246 человек, в Индии - 375, во Франции - 2 369, в Бразилии - 3 180, в Германии - 1 784. Сведения совпадают с показателями минувшего воскресенья.

Хроника 09 января 2020 года – 10 октября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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