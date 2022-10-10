Минздрав обсуждает создание федерального регистра людей с тяжелыми расстройствами психики

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минздраву России предложена инициатива создать в стране федеральный регистр лиц с тяжелыми психическими расстройствами, которые могут быть опасны для общества, сообщила генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светлана Шпорт.

"На сегодняшний день внесены ряд предложений в министерство здравоохранения РФ. Мы их активно обсуждаем. Это создание такого федерального регистра лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий", - сказала Шпорт на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, в настоящее время таких людей в России около 53 тыс. человек. Из них 13 тыс. - это лица, которые состоят на амбулаторно-принудительном лечении и наблюдаются в психоневрологическом диспансере.

Шпорт отметила, что отсутствие такого единого регистра опасно тем, что в России в последние годы увеличивается тенденция к внутренней миграции лиц из одного региона в другой. "Отсутствие единого информационного контура способствует тому, что пациенты могут потеряться, переехав из одного региона в другой, сменив фамилию", - заявила она.

Гендиректор НМИЦ добавила, что создание такого регистра позволит обмениваться в полной мере необходимой информацией с органами полиции и усилить контроль над этой категорией граждан.