РФ запретила въезд в страну главам МИД и Минобороны Черногории

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия запретила въезд в страну главе МИД, Минобороны Черногории Ранко Кривокапичу и Рашко Коневичу, а также бывшему директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере, сообщает МИД России.

Как отмечается в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, соответствующая нота направлена в посольство Черногории в РФ.

"Данная мера является ответом на принятое в сентябре сего года черногорской стороной очередное враждебное решение объявить "persona non grata" дипломатов посольства России в Подгорице", - отмечается в документе.