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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Путин пока не видит необходимости в массированных ударах по Украине

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Необходимости в массированных ударах по Украине в настоящее время нет, заявил на пресс-конференции президент Владимир Путин.

"Сейчас нет необходимости массированных ударов. Сейчас другие задачи стоят", - сказал он.

По его словам, из 29 украинских объектов семь "не было поражено так, как это планировалось Министерством обороны".

"Но они их добирают, эти объекты", - сказал Путин, отметив, что необходимости в массированных ударах, таким образом, сейчас нет.

"Ну, а там видно будет", - добавил он.

Задачи уничтожить Украину у России нет, отметил он.

Путин также сказал, что не жалеет о начале спецоперации на Украине.

"Я хочу, чтоб было понятно. То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно", - сказал он.

Его спросили, возможно ли введение войск НАТО на территорию Украины в случае угрозы поражения этой страны.

"Введение каких-то войск в прямое соприкосновение и прямое столкновение с российской армией - очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать, - ответил президент. - Это вопрос юридической техники. Что такое поражение Украины? Каждый может понимать это по-разному. То, что Крым стал субъектом РФ в 2014 году, это поражение? Надо понять, что это такое".

Также он прокомментировал объявленную частичную мобилизацию. По его словам, призваны уже 222 тысячи человек, они находятся в формирующихся частях, 33 тысячи из них уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч уже выполняют боевые задачи. По его словам, мобилизация завершится в течение двух недель.

Хроника 24 февраля – 14 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина Минобороны НАТО
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