Три человека погибли и двое пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Кабардино-Балкарии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, три человека погибли и двое пострадали, сообщает УГИБДД МВД по региону в пятницу.

По данным полиции, ДТП произошло на 408 км автодороги Р-217 в 21:20, где микроавтобус Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris.

В результате автоаварии три человека скончались, еще двое получили травмы.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Зольскому району. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.