Компаниям с более 15% мобилизованных сотрудников могут продлить субсидируемые проекты

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил продлить на два года исполнение обязательств по субсидируемым проектам для промышленных компаний и индивидуальных предпринимателей в случае мобилизации более 15% сотрудников, занятых в реализации таких проектов. Соответствующий проект постановления размещен министерством на regulation.gov.ru.

Также на продление, в случае принятия документа, смогут рассчитывать промпредприятия, являющиеся исполнителями и соисполнителями первого и второго уровня гособоронзаказа, если поступления по госконтрактам выросли с февраля 2022 года и составляют более 20% валовой выручки.

Послабления будут касаться субсидий, сроки исполнения обязательств по которым наступают после 23 февраля этого года. В настоящее время, согласно постановлению правительства РФ №308 от 9 марта 2022 года, Минпромторг вправе дать двухлетнюю отсрочку по субсидируемым проектам для компаний, пострадавшим от введения санкций со стороны недружественных стран.

"Принимая во внимание, что санкционное воздействие со стороны недружественных стран, а также объявление в Российской Федерации частичной мобилизации может оказать эффект на ход исполнения получателями субсидий утвержденных планов-графиков... представляется необходимым дополнить постановление правительства РФ от 9 марта 2022 г. №308 пунктами, регламентирующими определенное смягчение условий российским организациям и индивидуальным предпринимателям, которые позволят нивелировать возможные последствия текущей социально-экономической обстановки", - отмечают авторы поправок в пояснительной записке.

Послабление может затронуть компании - получатели субсидий в рамках следующих госпрограмм – "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", "Развитие оборонно-промышленного комплекса", а также "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".