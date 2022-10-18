"Аэрофлоту" для эксплуатации новых самолетов потребуется набрать 3,5 тыс. пилотов

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлоту" потребуется набрать 3,5 тыс. пилотов для эксплуатации новых самолетов, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

"Предполагается, что нам дополнительно потребуется порядка 3,5 тысяч пилотов под увеличение парка за счет отечественных воздушных судов", - сказал он.

Как сообщалось, "Аэрофлот" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в начале сентября подписали соглашение о поставке 339 самолетов. В соответствии с соглашением в 2023-2030 годах группа "Аэрофлот" получит на условиях лизинга 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия SSJ100) и 40 Ту-214.

Предполагается, что в 2023 году будут поставлены первые два SSJ-NEW, начиная с 2024 года планируется поставка первых шести МС-21 и семи Ту-214. Подписать первые твердые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 годах планируется до конца текущего года.

Он сообщил, что группа "Аэрофлот" за 9 месяцев перевезла 31,3 млн пассажиров. "Аэрофлот" непосредственно перевез 15,9 млн пассажиров, "Победа " - 8,9 млн пассажиров, "Россия" - 6,5 млн пассажиров", - сказал Александровский.

По итогам 9 месяцев 2021 г. "Аэрофлот", как сообщалось, перевез 34,1 млн человек. Таким образом, снижение пассажиропотока группы пв январе-сентябре 2022 г. составило 8,2%.

За сентябрь-2021 группа перевезла 4,8 млн человек. В частности, авиакомпания "Аэрофлот" - 2,3 млн пассажиров, "Победа" - 1,4 млн, "Россия" - 1,1 млн.