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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Два российских "стратега" выполнили полет над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 12 часов", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, Ту-95МС сопровождались дальними перехватчиками МиГ-31 Тихоокеанского флота.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ."В ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.

Минобороны РФ
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