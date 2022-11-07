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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Минобороны РФ сообщило об учебных полетах стратегической авиации на Дальнем Востоке

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Амурского соединения дальней авиации выполнили тренировочные полеты в сложных метеоусловиях, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"В ходе полетных заданий экипажи выполнили взлеты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, а также элементы взаимодействия с группой руководства полетами при ограниченной видимости, в том числе в ночное время", - сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

"В ходе выполнения полетного задания экипажи отработали дозаправку в воздухе. Дозаправка топливом выполнялась на высоте более 6000 метров и на скорости свыше 550 километров в час. Инженерно-техническим составом отработаны элементы подготовки авиационной техники к полётам в условиях, характерных резко континентальному климату, под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха", - говорится в сообщении.

"В полетах приняли участие молодые летчики, которые вошли в состав экипажей в качестве помощников командиров кораблей и штурманов", - сообщили в Минобороны.

Минобороны РФ опубликовало кадры взлета и посадки Ту-95МС и дозаправки в воздухе.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, как и Ту-160, входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.

Минобороны РФ
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