Путин проведет в режиме видеоконференции заседание СБ РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду, 19 октября проведет в режиме видеоконференции заседание Совета Безопасности Российской Федерации, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности", - говорится в сообщении.

С докладом выступит заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Он возглавляет комиссию Совбеза по совершенствованию миграционной политики.

Ранее Медведев на заседании этой комиссии сообщил, что "готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда-выезда и пребывания иностранцев в нашей стране".

Говоря в целом о ситуации в миграционной сфере, зампред Совбеза РФ подчеркивал, что нужно подробно оценить потребности профильных структур в оборудовании, технике, других материальных ресурсах с учетом новых требований и реальной ситуации с мигрантами.

Медведев пояснял, что "речь идет не только о материальном переоснащении миграционных служб, а и о том, чтобы купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой, поскольку въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, - это составная часть режима безопасности на территории нашего государства".

Среди других проблем в этой сфере Медведев назвал размеры оплаты труда работников миграционных подразделений территориальных органов МВД, устаревшее оборудование и инфраструктуру миграционных ведомств, что "создает и кадровые проблемы, и риск коррупционных преступлений".