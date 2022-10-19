Генпрокуратура России станет собственником закрепленного за ней имущества

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Госдума в третьем чтении приняла закон, который предоставляет Генпрокуратуре России право собственности на федеральное имущество, закрепленное за органами и организацими прокуратуры

До сих пор у прокуроров такого права не было, это делало менее эффективным использование такого имущество и затягивало сроки оформления имущественных и земельных объектов, говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, закон устраняет сложности, возникающие при решении вопросов оплаты труда, медицинского и социального обеспечения прокурорских работников с учетом уже существующей структуры Генеральной прокуратуры.

Еще закон предоставляет дополнительные гарантии, связанные с погребением погибших (умерших) прокуроров. Чтобы создать единую правоприменительную практику и установить равные социальные гарантии погребения умерших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и прокуроров, законом предусматривается, что гарантии по погребению за счет средств федерального бюджета будут распространяться также на погибших (умерших) прокуроров, уволенных со службы по достижении предельного возраста нахождения на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющих стаж службы 20 календарных лет и более.

Финансовое обеспечение предлагаемых дополнительных мер господдержки планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Генпрокуратуре на указанные цели в федеральном бюджете.