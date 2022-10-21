Глава Дома Романовых сообщила о рождении внука

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - У наследника Российского императорского дома Георгия Романова и его супруги Виктории родился сын, сообщил "Интерфаксу" директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

Княгиня рожала в Москве, роды прошли благополучно. Мальчика назвали Александром в честь княза Александра Невского.

"Прошу всех соотечественников вознести ко Всевышнему теплые молитвы о благополучном возрастании и преуспеянии новорожденного", - говорится в обращении главы Дома Романовых Великой княгини Марии Владимировны.

"Это первое с 1917 года рождение ребенка в династии Романовых на территории России", - подчеркнул Закатов.

Князь Георгий родился в Мадриде 28 (13) марта 1981 года, его отец - его императорское высочество Великий князь Михаил Павлович (принц Франц-Вильгельм Прусский). Княгиня Виктория (Ребекка Беттарини) родилась 5(18) мая 1982 года в семье итальянского дипломата Роберта Беттарини.

Они обвенчались в Исаакиевском соборе осенью 2021 года. О грядущем пополнении в семье Российский императорский дом сообщил в мае 2022 года.