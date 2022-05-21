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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:42

В Доме Романовых сообщили об ожидаемом пополнении в семье наследника

В Доме Романовых сообщили об ожидаемом пополнении в семье наследника
Фото: Российский императорский дом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российский императорский дом сообщил, что князь Георгий Михайлович и его супруга княгиня Виктория Романовна ждут рождения ребенка осенью этого года.

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Сообщается, что глава Российского императорского дома - великая княгиня Мария Владимировна - "с великой радостью и благодарностью богу восприняла это известие".

Княгиня Виктория "пребывает в добром здравии" и "не намерена отменять или откладывать какие-либо запланированные мероприятия", отмечается в сообщении Дома Романовых. Хотя не исключается, что она "может ограничить принятие новых обязательств по мере приближения осени".

Князь Георгий родился в Мадриде 28 (13) марта 1981 г. от брака ее императорского высочества Великой княгини Марии Владимировны с его императорским высочеством Великим князем Михаилом Павловичем (принцем Францем-Вильгельмом Прусским).

Княгиня Виктория (Ребекка Беттарини) родилась 5(18) мая 1982 г. Она дочь итальянского дипломата, посла Роберта Беттарини и его жены Карлы-Вирджинии.

Они обвенчались в Исаакиевском соборе осенью 2021 года.

Российский императорский дом князь Георгий княгиня Виктория
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