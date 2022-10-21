В Кремле не обсуждали вопрос увеличения срока армейской службы и призыва женщин

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о возможности увеличения срока службы в Вооруженных силах РФ до двух лет, а также призыва на службу женщин не обсуждался в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь - это мнение министерства обороны. Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать прозвучавшие ранее в Совете Федерации предложения о возможности увеличения срока службы в армии с одного до двух лет.

Отвечая на вопрос, касающийся возможности призыва в армию женщин, как это, в частности, происходит в Израиле, Песков сказал: "Тоже никаких обсуждений на этот счет не было".