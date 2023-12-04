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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Глава комитета Думы по обороне выступил против увеличения срока службы в армии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии необходимости увеличивать до двух лет срок службы в армии.

"Мы были, есть и остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет", - сказал Картаполов в понедельник журналистам.

"Сегодня никакой необходимости, никакой логики в этом нет ни со стороны безопасности государства и обеспечения его работоспособности и защиты, ни со стороны простой житейской логики, ни со стороны экономики", - добавил депутат.

Ранее некоторые депутаты Госдумы высказались за увеличение срока службы в армии. "Это их мнение, но на сегодняшний день оно, на мой взгляд, не соответствует тем условиям, в которых находится наша страна, - отреагировал Картаполов. - Что касается позиции комитета по обороне, то эти заявления никак с ней не коррелируются".

Андрей Картаполов Госдума
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