Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Собянин и Золотов открыли в Москве памятник погибшим росгвардейцам

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгине. Памятник посвящен погибшим сотрудникам Росгвардии и установлен на территории городка ОМОНа на улице Твардовского.

На памятнике работы заслуженного художника Росии Сергея Казанцева изображена свеча и строки в память погибших.

""Свеча памяти", которую мы сегодня открываем, - это память о тех, кто погиб, защищая Москву, страну - нашу Россию", - сказал Собянин, отметил профессионализм, мужество и патриотизм сотрудников Росгвардии и добавил, что на эти качества "можно уверенно опираться и сегодня".

Золотов напомнил, что сейчас личный состав Росгвардии находится "в первых рядах на самых опасных участках театра военных действий".

Он отметил, что новый памятник - дань уважения доблести и героизму сотрудников Росгвардии и советских бойцов времен Великой Отечественной войны, поэтому частицу пламени для монумента доставили с Поклонной горы.

Открытие памятника было приурочено к 35-й годовщине со дня образования ОМОН "Авангард" главного управления Росгвардии по Москве.

Москва Сергей Собянин Росгвардия Виктор Золотов Сергей Казанцев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министры обороны РФ и США обсудили по телефону ситуацию на Украине

Путин создал при кабмине координационный совет по обеспечению потребностей армии

Путин создал при кабмине координационный совет по обеспечению потребностей армии
Военная операция на Украине

Сотрудники военкоматов прекратят работу на границе с Грузией

Сотрудники военкоматов прекратят работу на границе с Грузией

РФ в 2023 году начнет круглосуточно мониторить Северный полюс

РФ в 2023 году начнет круглосуточно мониторить Северный полюс
Военная операция на Украине

Песков переадресовал военным РФ вопрос о "непростых решениях" на Херсонском направлении

Песков не подтвердил историю о 20 бутылках водки, отправленных в подарок Берлускони

В Кремле не обсуждали вопрос увеличения срока армейской службы и призыва женщин

В Кремле не обсуждали вопрос увеличения срока армейской службы и призыва женщин

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено

Арестованы начальник управления МЧС Репин и гендиректор "Нефтегазстроймонтажа" Немиш

Военная операция на Украине

В Думе сообщили, что почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой

В Думе сообщили, что почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });