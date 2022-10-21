Собянин и Золотов открыли в Москве памятник погибшим росгвардейцам

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгине. Памятник посвящен погибшим сотрудникам Росгвардии и установлен на территории городка ОМОНа на улице Твардовского.

На памятнике работы заслуженного художника Росии Сергея Казанцева изображена свеча и строки в память погибших.

""Свеча памяти", которую мы сегодня открываем, - это память о тех, кто погиб, защищая Москву, страну - нашу Россию", - сказал Собянин, отметил профессионализм, мужество и патриотизм сотрудников Росгвардии и добавил, что на эти качества "можно уверенно опираться и сегодня".

Золотов напомнил, что сейчас личный состав Росгвардии находится "в первых рядах на самых опасных участках театра военных действий".

Он отметил, что новый памятник - дань уважения доблести и героизму сотрудников Росгвардии и советских бойцов времен Великой Отечественной войны, поэтому частицу пламени для монумента доставили с Поклонной горы.

Открытие памятника было приурочено к 35-й годовщине со дня образования ОМОН "Авангард" главного управления Росгвардии по Москве.