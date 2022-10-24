Пожар с сильным задымлением тушат в цеху "Челябинского меткомбината"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Возгорание электрокабелей ликвидируют в одном из цехов ПАО "Челябинский металлургический комбинат", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В 17:08 по московскому времени поступило сообщение о выезде подразделений на возгорание в железобетонном здании цеха по подготовки шихты ПАО "ЧМК". Установлено, что происходит горение электрокабелей, площадь уточняется", - сообщил источник.

По предварительной информации, людей в здании цеха нет.

В 17:55 по московскому времени объявлен ранг пожара №2 (сильное задымление). На месте работают два ствола и два звена службы газодымозащиты.

В настоящее время "Интерфакс" не располагает комментарием предприятия.