Путин проведет заседание КС при правительстве по обеспечению Вооруженных сил

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, созданного указом главы государства на прошлой неделе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, с докладами выступят премьер РФ - председатель Координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет комиссию Госсовета по государственному и муниципальному управлению. Она будет обеспечивать координацию органов власти в связи с введением в разных субъектах РФ различных уровней реагирования.

Далее Мишустин и Собянин должны докладывать президенту о работе координационного совета и комиссии Госсовета еженедельно.

Накануне Мишустин провел первое заседание Координационного совета.

Он поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов для личного состава. Премьер отметил, что совет "в режиме реального времени должен видеть картину обеспеченности войсковых подразделений".

Как заявил глава правительства, "армия и флот, все наши воины, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки".

Мишустин также отметил, что "завтра необходимо доложить главе государства, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными и, прежде всего, с их семьями в части своевременного и корректного начисления денежного содержания".

Кроме того, премьер пояснил, что Собянин по поручению президента займется, в частности, координацией мер безопасности в субъектах РФ. "В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах", - отметил премьер.

Мишустин сообщил, что у него в Координационном совете будет два заместителя - это вице-премьер-глава Минпромторга Денис Мантуров, который станет отвечать за поставку всех видов вооружений, военной техники, средств связи и вещевого имущества по целевым заданиям Миноборны, а также вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, он будет "курировать вопросы нормативно-правовой, финансовой основ".

В совете также будут созданы рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры, они займутся решением самых разных задач, в том числе обеспечения лекарствами, медизделиями и питанием российских военных.

Президент РФ 21 октября подписал указ об образовании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.

Координационный совет при правительстве создается "в целях усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в ходе проведения специальной военной операции".

Этим же документом утверждено положение о координационном совете и его состав. Согласно положению, председателем координационного совета является премьер-министр РФ, а состав утверждается президентом.

Основными задачами совета являются: принятие решений по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Кроме того, совет будет принимать решения по вопросам, связанным с обеспечением ВС РФ, других войск, воинских формирований вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе выполнением работ и оказанием услуг в этих целях.

Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции, сроки выполнения такого задания, а также контроль за его выполнением.

"Ключевые направления выполнения целевого задания включают в себя, в том числе поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарное обслуживание, проведение ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечение логистики", - говорится в документе.

Координационный совет будет решать вопросы, связанные с формированием цен на товары, работы, услуги, необходимые для обеспечения в ходе проведения СВО потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Кроме того, эта структура будет оказывать содействие в обеспечении создания объектов военной инфраструктуры, в том числе в оборудовании казарм, мест дислокации войск (сил), полигонов, учебно-тренировочных баз и объектов социально-бытового назначения.

Также совет будет осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе создание баз данных мобилизационных ресурсов.

Заседание координационного совета будут проводиться по мере необходимости либо под руководством его председателя, либо по поручению одним его заместителей.

"Члены координационного совета участвуют в его заседаниях без права замены", - отмечается в положении.

Председатель координационного совета еженедельно представляет президенту РФ доклад о ходе работы этого органа.

В состав совета, помимо председателя - премьер-министра Михаила Мишустина, вошли: вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, в него вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, глава МЧС Александр Куренков, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, директор "Росгвардии" Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, начальник главного управления специальных программ президента РФ Александр Линец.