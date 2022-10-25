В Минздраве РФ заявили о высоком уровне заболеваемости хроническим гепатитом С

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В России в последние семь лет наблюдается снижение заболеваемости хроническим гепатитом С, однако количество регистрируемых случаев заболевания остается высоким, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"Несмотря на ежегодное снижение с 2015 года заболеваемости хроническим гепатитом С среди совокупного населения РФ, количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким", - сказал Камкин на круглом столе в Совете Федерации "Актуальные вопросы охраны здоровья граждан. Совершенствование подходов к профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний".

По его словам, с 2011 по 2021 год включительно в России выявлено более 19 тысяч случаев заболевания острым гепатитом С и более полумиллиона случаев заболевания хроническим гепатитом С.

Кроме того, Камкин сообщил, что по итогам прошлого года уровень охвата профосмотрами на туберкулез составил 71%, что выше показателя 2020 года на 4,3%.

Также, по словам замминистра, согласно данным федерального государственного статистического наблюдения, в 2021 году продолжает регистрироваться снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции.