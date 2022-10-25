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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Первый полет модернизированного самолета пятого поколения состоялся в Подмосковье

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Модернизированный самолёт Су-57 21 октября выполнил свой первый полёт, сообщил во вторника Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

"ОКБ Сухого в составе ОАК ведет работу по совершенствованию Су-57. 21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова (Московская область - ИФ) состоялся первый полёт модернизированного самолёта пятого поколения Су-57. Самолёт пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошёл без замечаний", - сказано в сообщении.

По данным ОАК, "на самолёте проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения".

"Также на самолёте обеспечена возможность установки двигателя второго этапа", - говорится в пресс-релизе.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности пятого поколения истребителей. Сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30-го производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.

Первый серийный Су-57 поступил в ВКС РФ в конце 2020 года. Официально заявлено, что к исходу 2024 года российские военные планируют получить ещё 22 таких самолёта. Всего же к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.

Сообщалось об использовании этого самолёта в ходе боевых действий в Сирии и на Украине.

Су-57 ОАК Подмосковье
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Первый полет модернизированного самолета пятого поколения состоялся в Подмосковье

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