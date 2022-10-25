Первый полет модернизированного самолета пятого поколения состоялся в Подмосковье

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Модернизированный самолёт Су-57 21 октября выполнил свой первый полёт, сообщил во вторника Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

"ОКБ Сухого в составе ОАК ведет работу по совершенствованию Су-57. 21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова (Московская область - ИФ) состоялся первый полёт модернизированного самолёта пятого поколения Су-57. Самолёт пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошёл без замечаний", - сказано в сообщении.

По данным ОАК, "на самолёте проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения".

"Также на самолёте обеспечена возможность установки двигателя второго этапа", - говорится в пресс-релизе.