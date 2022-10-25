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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Защита Бриттни Грайнер рассказала о ее самом большом страхе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Приговоренная в России к девяти годам колонии баскетболистка из США Бриттни Грайнер боится, что ее не обменяют, рассказали ее адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков.

"Самый большой страх Бриттни, что ее не обменяют, и что она будет отбывать все наказание в России", - заявили они.

Они выразили разочарование в связи с тем, что Мособлсуд не изменил приговор их подзащитной. Решение об обжаловании будет приниматься после обсуждения с Грайнер.

"Мы считаем, что должны использовать все доступные правовые инструменты и учётом строгости приговора", - сказали защитники.

"Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего 6 лет. Таким образом, Бриттни Грайнер остается одной из самых строго наказанных заключенных в России, - заявили адвокаты. - Бриттни не ожидала многого, но очень надеялась на сокращение срока, так как в случае, если ей придется отбывать в России весь срок наказания, каждый месяц и каждый день этого срока имеют для нее значение".

Химкинский городской суд 4 августа 2022 года признал Грайнер виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта и их контрабанде. Он приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Гашишное масло у нее нашли в багаже, когда в феврале она прилетела в Москву из США. В суде она говорила, что американские врачи прописали ей наркотик как обезболивающее, а в Россию она его привезла нечаянно, положив в багаж по ошибке.

Защита в апелляционной жалобе просила оправдать Грайнер или заменить ей наказание на условное.

25 октября Московский областной суд отказался смягчить приговор первой инстанции, но пересчитал время нахождения Грайнер под стражей, зачтенное в срок наказания, как день в СИЗО за полтора в колонии вместо дня за день, как это сделал Химкинский суд.

Представители руководства США не раз выражали готовность добиваться освобождения или обмена Грайнер.

Грайнер - член сборной США по баскетболу, в России до задержания играла за екатеринбургский УГМК.

США Бриттни Грайнер Мособлсуд Химкинский суд Мария Благоволина Александр Бойков
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