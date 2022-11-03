Сотрудники посольства США посетили осужденную Бриттни Грайнер

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники американского посольства посетили 3 ноября баскетболистку Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ссылаясь на информацию Госдепартамента США.

Она напомнила, что США уже предлагали Москве освободить Грайнер, добавив, что Вашингтон ищет и предлагает идеи российской стороне насчет того, как можно было бы это осуществить.

"Я могу также сказать, что в последовавшие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров со стороны России, администрация США продолжила продвигать свое предложение и предлагать возможные альтернативные варианты по всем доступным каналам для продвижения вперед в этом вопросе", - сказала она.

В Москве ранее не раз подтверждали, что возможность освобождения осужденных в России американцев обсуждается, но выступали против "мегафонной дипломатии" в этом деле.

Баскетболистка сборной США и екатеринбургского УГМК Бриттни Грайнер в феврале была задержана в "Шереметьево" по прилете в Россию, поскольку у нее в багаже нашли гашишное масло. С тех пор она находилась под стражей.

В августе Химкинский городской суд приговорил американку к девяти годам общего режима. В суде она признала вину, но объяснила, что положила наркотик, прописанный ей американскими врачами, случайно, поскольку плохо себя чувствовала во время сбора вещей.

В октябре Московский областной суд признал законным этот приговор, но пересчитал время нахождения Грайнер под стражей, зачтенное в срок наказания, как день в СИЗО за полтора в колонии вместо дня за день, как это было сделано судом первой инстанции в приговоре. После пересчета Грайнер остается провести в колонии порядка восьми лет.