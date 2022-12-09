Кабмин дополнительно направит более 7,4 млрд руб. на зарплаты медикам в 2023 г.

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно направит более 7,4 млрд рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в следующем году, сообщается в пятницу на сайте кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС)", - говорится в документе.

Отмечается, что решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2023 году в медицинские учреждения придут работать еще более 18 тыс. врачей и свыше 20 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.