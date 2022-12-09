Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Кабмин дополнительно направит более 7,4 млрд руб. на зарплаты медикам в 2023 г.

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно направит более 7,4 млрд рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в следующем году, сообщается в пятницу на сайте кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС)", - говорится в документе.

Отмечается, что решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2023 году в медицинские учреждения придут работать еще более 18 тыс. врачей и свыше 20 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Арест братьев Магомедовых

FESCO сообщила о штатной работе после новости о новом иске Генпрокуратуры

Ущерб от пожара в OBI в ТЦ "Мега Химки" может составить 20-30 млрд руб.

Пожар в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье локализован

Поджог назвали одной из версий пожара в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье

Площадь пожара в торговом центре "Мега Химки" увеличилась до почти 15 тыс. кв. м.

Площадь пожара в торговом центре "Мега Химки" увеличилась до почти 15 тыс. кв. м.

Бут вернулся в Москву

Бут вернулся в Москву

В Госдуме предложили блокировать счета диверсантов и причастных к их финансированию

В Госдуме предложили блокировать счета диверсантов и причастных к их финансированию

В Московском регионе платежеспособный спрос снизился глубже, чем в целом в ЦФО

Что произошло за день: четверг, 8 декабря

Структура "Росатома" подала иск к Навальному

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });