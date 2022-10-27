Матвиенко переизбрана председателем Совета МПА СНГ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ на 2023 год.

Соответствующее решение единогласно принято на заседании Совета МПА в четверг.

Спикер Совета Федерации отметила, что за 30 лет существования МПА это первый полноценный выезд Ассамблеи с полной программой работы.

Матвиенко и делегация сенаторов и депутатов Госдумы 27-28 октября посещает Узбекистан, где пройдет пятьдесят четвертое пленарное заседание Ассамблеи.

Основная тема дискуссий касается законодательного обеспечения электоральных процессов в государствах Содружества, сообщили в пресс-службе Совета Федерации.