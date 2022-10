Dow Jones завершил торги в плюсе

S&P 500 и Nasdaq снизились

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг благодаря хорошим квартальным отчетам ряда компаний индекса, а также более сильным, чем ожидалось, данным о динамике ВВП США за третий квартал.

S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в минусе вслед за падением котировок акций технологических компаний.

Согласно предварительным данным министерства торговли США, опубликованным в четверг, американская экономика в июле-сентябре выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,3%.

Рост индекса базовой инфляции (PCE Core), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС), в третьем квартале замедлился до 4,5% по сравнению с 4,7% в апреле-июне.

Тем временем данные Минтруда США показали менее существенное, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество заявок выросло на 3 тыс. и составило 217 тыс. человек. Эксперты прогнозировали повышение до 220 тыс.

Подъем котировок акций Honeywell International Inc., McDonald's Corp., Caterpillar Inc. и Merck & Co., финансовые результаты которых превзошли прогнозы рынка, поддержали индекс Dow Jones.

Бумаги Honeywell подорожали по итогам торгов на 3,3%. Прибыль без учета разовых факторов компании в третьем квартале превзошла ожидания экспертов. Кроме того, Honeywell улучшила прогноз для этого показателя на 2022 год.

Стоимость акций McDonald's также выросла на 3,3%, Caterpillar - на 7,7%, Merck - на 1,4%.

Акции Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) обвалились на 24,6% по итогам торгов в четверг, их цена упала до минимума с 2016 года. Чистая прибыль компании в третьем квартале сократилась вдвое, выручка - на 4,5%, причем оба показателя оказались хуже ожиданий рынка. Прогноз компании на четвертый квартал также разочаровал инвесторов.

"Инвесторы стали осознавать, что технологические компании, возможно, также не защищены от экономического спада, - отмечает главный инвестиционный директор Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер, слова которой приводит Market Watch. - Надежды на то, что они покажут гибкость и в этом сезоне отчетности, ослабли".

Акции Apple Inc., Amazon.com Inc. и Intel Corp. подешевели соответственно на 3,1%, 4,1% и 3,5%. Все три компании обнародовали финансовые отчеты за прошедший квартал после закрытия рынка в четверг.

Стоимость бумаг американского производителя безалкогольных напитков Keurig Dr Pepper Inc. опустилась по итогам торгов на 1,7%. Чистая прибыль компании в третьем квартале упала в 2,9 раза в результате роста ее расходов на транспортировку и хранение продукции, а также на оплату труда.

Цена акций Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, опустилась на 0,6%. Квартальная прибыль компании превзошла прогнозы, однако Hertz сообщила о существенном увеличении расходов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг прибавил 194,17 пункта (0,61%) и составил 32033,28 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 23,3 пункта (0,61%) - до 3807,3 пункта.

Nasdaq Composite потерял 178,32 пункта (1,63%) и составил 10792,67 пункта.