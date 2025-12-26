Поиск

Плату за проезд по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов начнут взимать с 31 декабря

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Автодорожный обход Нижнекамска и Набережных Челнов, переданный в доверительное управление "Автодора", станет платным в ночь с 30 на 31 декабря, сообщила пресс-служба госкомпании.

Дорога протяженностью более 80 км, соединяющая участки трассы М-7 в Татарстане, эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания инфраструктурной услуги. Распоряжением правительства РФ от апреля текущего года (№ 946-р) было утверждено введение на ней платного проезда.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов относится к автомобильным дорогам технической категории IБ, имеет четыре полосы движения - по две в каждом направлении. В составе участка десять мостов, в том числе внеклассный мост через Каму протяженностью 1,3 км, шесть транспортных развязок и 11 путепроводов.

На участке применяется безбарьерная система взимания платы "Свободный поток".

Согласно сообщению "Автодора", стоимость проезда по обходу для легковых автомобилей от Нижнекамска до аэропорта "Бегишево" составит 278 руб., до Набережных Челнов - 486 руб. Маршрут от "Бегишево" до Нижнекамска обойдется в 208 руб. Для фур и туристических автобусов (IV категория ТС) тарифы на тех же маршрутах составят 695 руб., 1 216 руб. и 521 руб. соответственно.

Для пользователей действует программа лояльности, благодаря которой владельцы транспондеров T-pass могут получить скидку до 15%.

"Автодор" отмечает, что средства от сбора платы за проезд пойдут на содержание дороги и обеспечение безопасности движения, а также на будущие ремонты трассы, что позволит сэкономить бюджетные средства.

Альтернативный платному обходу бесплатный маршрут длиной 82 км проходит по правому берегу реки Кама через Елабугу и далее в границах Набережных Челнов, добавляют в госкомпании.

