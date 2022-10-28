Авиакомпания "Россия" со 2 ноября запустит рейсы в Стамбул из Петербурга и Москвы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") со 2 ноября запустит рейсы в Стамбул из Петербурга и Москвы в рамках пакетного предложения туристического оператора "Библио-Глобус", сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Перелеты из Москвы в Стамбул будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям, из Петербурга – по средам и воскресеньям.

Полеты запланированы до конца марта 2023 года. На маршрутах будет эксплуатироваться Boeing-737-800.

В настоящее время у "России" нет прямых рейсов из Петербурга и Москвы в Стамбул.

Базовыми аэропортами "России" являются "Пулково" (Санкт-Петербург) и "Шереметьево" (Москва).