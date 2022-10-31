Более 47 тыс. человек пересекли российско-грузинскую границу в Северной Осетии за неделю

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Более 18 тыс. автомобилей пересекли российско-грузинскую границу через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии за прошедшую неделю, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

Госграницу в обоих направлениях пересекли 18 140 машин и 47 400 человек, сказал Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он отметил, что в сторону Грузии очередь проезда транспортных средств минимальная и составляет 240 грузовых автомашин. Транскавказская автомагистраль и Военно-Грузинская дорога открыты для всех видов транспорта, таможенные и пограничные службы работают в штатном режиме.

На прошлой неделе около 43,6 тыс. человек и более 17 тыс. автомобилей пересекли российско-грузинскую границу в Северной Осетии.