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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В "Роскосмосе" заявили о сокращении сотрудничества с NASA в 2022 году

В "Роскосмосе" заявили о сокращении сотрудничества с NASA в 2022 году
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Статс-секретарь - замгендиректора "Роскосмоса" Валерий Шерин заявил о сокращении сотрудничества с NASA в 2022 году.

"По итогам истекших практически 10 месяцев текущего года очевидно, что объем внешних заказов снижается на товары и услуги "Роскосмоса", сотрудничество с NASA сокращается. Доля государственного планирования и государственного заказа - и в части государственного оборонного заказа, и в части продуктов гражданского назначения - еще больше возрастает", - сказал Шерин в понедельник на "круглом столе" "Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития" в Совете Федерации.

4 октября руководитель программы NASA на Международной космической станции Джоэль Монтальбано заявил, что агентство не сократило свой штат в России, несмотря на рекомендации Госдепартамента США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

NASA Роскосмос
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