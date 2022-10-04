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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

NASA не сократило число сотрудников в России, несмотря на рекомендации Госдепартамента США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не сократило свой штат в России, несмотря на рекомендации Госдепартамента США, сообщил руководитель программы агентства на МКС Джоэль Монтальбано.

"В данный момент у нас полный штат в Москве, у нас есть сотрудники в Звёздном городке, в Центре управления полётами в Москве (...) Мы в тесном контакте с посольством, мы общаемся с посольством если не каждый день, то через день, и сообщаем им о том, что происходит, посольство полностью в курсе всех операций", - заявил Монтальбано в ходе телеконференции NASA, посвящённой миссии SpaceX Crew-5.

Он отметил, что в ходе поездки представителей NASA в Москву, несколько недель назад, он общался с послом США в РФ и сообщил ему о состоянии дел.

"Мы не ожидаем никаких препятствий для будущего запуска "Союза" весной следующего года, у нас есть все нужные нам сотрудники, и мы продолжаем работать под руководством посольства", - добавил он.

28 сентября посольство США в РФ опубликовало на своём сайте рекомендации гражданам США незамедлительно покинуть страну.

"Гражданам США не следует посещать Россию. Тем, кто проживает или путешествует в России, следует незамедлительно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорилось в сообщении, опубликованном в прошлую среду на сайте дипмиссии.

NASA США
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