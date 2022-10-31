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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Минобороны РФ сообщило о пресечении атак ВСУ в Херсонской области и ЛНР

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об активных действиях российской армии на донецком направлении, пресечении атак украинских войск в Херсонской области и ЛНР.

"На донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

По его данным, на николаево-криворожском направлении "ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай Херсонской области".

"В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000", - заявил Конашенков.

Также он сообщил о пресечении атак украинских подразделений в ЛНР и Харьковской области.

Минобороны Херсонская область ЛНР
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