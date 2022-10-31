Дата встречи Путина и Лукашенко пока не определена

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Точных дат встречи президентов Белоруссии и России пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"Пока нет каких-то точных дат. По мере того, как они появятся, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, планируются ли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в ближайшее время.

Ранее близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко анонсировал скорую встречу с президентом РФ Путиным.

"Подведем итоги этого года, спланируем задачи на предстоящий", - процитировал телеграм-канал слова Лукашенко.

Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла 26 сентября в Сочи.