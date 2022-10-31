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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Лукашенко анонсировал свою встречу с Путиным в ближайшее время

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило в понедельник госагентство БелТА.

"Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", - сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Сообщается, что белорусский президент также запросил у премьера информацию о реализации интеграционных проектов с Российской Федерацией. "Мы договорились с президентом Путиным о том, что где-то $1,5 млрд будет выделено на эти интеграционные проекты. Совместные они. России выгодно и нам. Даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их", - добавил Лукашенко.

Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла 26 сентября в Сочи.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин
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