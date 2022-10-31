Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Авиакомпании РФ сократили пассажиропоток за 10 месяцев на 15%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ за 10 месяцев 2022 года перевезли 80 млн человек, сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик журналистам в понедельник.

"Без сегодняшнего дня, по 30 октября, перевезено 80 млн пассажиров, из них 66 млн на внутренних линиях и 14 млн на международных", - сказал Чалик.

По данным Росавиации, за январь-октябрь 2021 года авиакомпании перевезли 94,6 млн человек. Таким образом, за тот же период текущего года пассажиропоток упал на 15%.

За весь 2022 год авиакомпании перевезут около 100 млн пассажиров, прогнозировали ранее в Минтрансе: это на 10% меньше, чем в 2021 году, и на 22% – относительно результата доковидного 2019 года. По словам Чалика, текущий прогноз ведомства предполагает, что будет перевезено, "наверное, чуть меньше".

"Суммарно так и будет, наверное - около 100 млн. Ну, наверное, чуть меньше, потому что мы не рассчитывали, что будут закрыты такое продолжительное время эти 11 (южных - ИФ) аэропортов. Они, конечно, дали свой минус", - сказал Чалик в беседе с журналистами.

"Мы пытаемся компенсировать его через открытые аэропорты, но полностью такие аэропорты как Симферополь, Анапа, Геленджик – конечно, полностью компенсировать их, к сожалению, не получится", - добавил замминистра.

Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа 11 аэропортов юга и центральной части РФ - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Минтранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию вокруг "зерновой сделки"

Минобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации

Минобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о попытке украинских военных прорвать линию обороны

Взрыв на Крымском мосту

Мосгорсуд признал законным арест двух россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Гособоронзаказ на 2022 год может быть уточнен под потребности армии в рамках СВО

Правительство одобрило поправки о праве ЦБ согласовывать закупку иностранного ПО для банков

Военная операция на Украине

Песков посоветовал ориентироваться на слова Шойгу о завершении частичной мобилизации

Песков усомнился в возможности реализации "зерновой сделки" без участия РФ

Песков усомнился в возможности реализации "зерновой сделки" без участия РФ

В "Роскосмосе" заявили о сокращении сотрудничества с NASA в 2022 году

В "Роскосмосе" заявили о сокращении сотрудничества с NASA в 2022 году

Алекперов заявил о замещении почти всей импортной химии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });