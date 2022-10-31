Авиакомпании РФ сократили пассажиропоток за 10 месяцев на 15%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ за 10 месяцев 2022 года перевезли 80 млн человек, сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик журналистам в понедельник.

"Без сегодняшнего дня, по 30 октября, перевезено 80 млн пассажиров, из них 66 млн на внутренних линиях и 14 млн на международных", - сказал Чалик.

По данным Росавиации, за январь-октябрь 2021 года авиакомпании перевезли 94,6 млн человек. Таким образом, за тот же период текущего года пассажиропоток упал на 15%.

За весь 2022 год авиакомпании перевезут около 100 млн пассажиров, прогнозировали ранее в Минтрансе: это на 10% меньше, чем в 2021 году, и на 22% – относительно результата доковидного 2019 года. По словам Чалика, текущий прогноз ведомства предполагает, что будет перевезено, "наверное, чуть меньше".

"Суммарно так и будет, наверное - около 100 млн. Ну, наверное, чуть меньше, потому что мы не рассчитывали, что будут закрыты такое продолжительное время эти 11 (южных - ИФ) аэропортов. Они, конечно, дали свой минус", - сказал Чалик в беседе с журналистами.

"Мы пытаемся компенсировать его через открытые аэропорты, но полностью такие аэропорты как Симферополь, Анапа, Геленджик – конечно, полностью компенсировать их, к сожалению, не получится", - добавил замминистра.

Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа 11 аэропортов юга и центральной части РФ - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.