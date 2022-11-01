Информацию об осеннем призыве можно получить по телефону 122 и на "Объясняем.рф"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - По телефону "горячей линии" 122, а также на официальном портале "Объясняем.рф" россияне могут получить ответы на свои вопросы по теме осеннего призыва, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена. Информацию по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах "Объясняем.рф", - сказал Чернышенко во вторник на совещании по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации. Его слова привели в аппарате вице-премьера.

Он отметил, что за последнюю неделю количество звонков по вопросам частичной мобилизации на "горячую линию" 122 снизилось на 10%, в среднем в день кол-центры обрабатывают 18 тыс. обращений, недозвонов практически нет, все регионы укладываются в нормативы.

"Учитывая стабильную работу сервисов и окончание частичной мобилизации, о которой накануне сообщил президент России, наша первоочередная задача - сфокусироваться на информировании о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей. Прошу профильные ведомства и субъекты организовать активную работу по данному направлению", - сказал Чернышенко.

В совещании, которое прошло в Координационном центре, приняли участие представители Минобороны, Минцифры, Минздрава, аппарата правительства, администрации президента РФ, ОНФ, а также всех субъектов страны.