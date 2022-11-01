Восточный полигон предложено соединить с Северным широтным ходом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Между Восточным полигоном и Северным широотным ходом (СШХ) должно появиться транспортное сообщение, соответствующий пункт может быть внесен в Транспортную стратегию России до 2030 года, сообщил журналистам помощник президента России Игорь Левитин.

"Когда у нас будет работать Северный широтных ход в контейнерном варианте, то нам надо будет связать Транссиб с Сабеттой и дальше выйти на Северный широтный ход. Потому что от нас потребуется, когда пойдут контейнеры по Северному широтному ходу, надо будет их дальше перенаправлять на Восточный полигон. Мы сегодня про это не говорим, но в строке Транспортной стратегии до 2030 года нам надо будет увязать Восточный полигон и Северный широтный ход", - сказал он.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев добавил, создание СШХ следует ускорить.

Создание ж/д магистрали Северный широтный ход (Обская-Салехард-Надым-Хорей) пропускной способностью 23,9 млн тонн грузов в год призвано сократить протяженность транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Баренцева и Карского морей, а также обеспечить развитие Арктики.

Перевозки по Восточному полигону по итогам 2022 года могут составить 158 млн тонн, в планах на 2023 год - выйти на 173 млн тонн, а по итогам 2024 года - на 180 млн тонн.