Четверо обвиняемых в терактах на объектах РЖД арестованы в Башкирии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы арестовал четверых фигурантов уголовного дела о терроризме, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в среду.

"Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении четверых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря", - говорится в сообщении.

Троим 18-летним и одному 17-летнему фигурантам инкриминируют покушение на террористический акт, совершение террористических актов группой лиц (ч.3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые с 18 по 25 октября "с целью дестабилизации органов власти России совершали террористические акты путем поджогов объектов ОАО "Российские железные дороги" на территории Калининского района Уфы и Уфимского района".

Двое из них были задержаны 27 октября при попытке поджечь пост секционирования "Правая Белая" (железнодорожная платформа Башкирского региона Куйбышевской железной дороги) в Уфе.