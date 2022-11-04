Рост цен на мясо за последний месяц отметили более трети россиян

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отмечают 36% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

На вопрос социологов, "на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли", почти каждый третий респондент (31%) при ответе указал на молоко и молочную продукцию, о подорожании сахара и рыбы с морепродуктами говорят по 27% респондентов соответственно.

Результаты исследования показывают, что каждый четвёртый опрошенный (25%) за последний месяц наблюдал рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, каждый пятый (21%) - на яйца. Подорожание растительного масла и круп с макаронными изделиями отмечают по 19% участников опроса соответственно.

По данным ФОМ, каждый седьмой респондент (14%) наблюдал рост цен на плодоовощную продукцию, подорожание алкогольных напитков - 9% сограждан.

Опрос был проведен 28-30 октября 2022 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ в 53 регионах.