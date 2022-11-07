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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В Минобороны РФ заявили, что значительных потерь в 155-й бригаде морпехов ТОФ нет

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота не несет больших потерь в зоне проведения специальной военной операции.

"За счёт грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в понедельник.

Там заявили, что подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут "эффективные наступательные действия на угледарском направлении против ВСУ и иностранных наёмников".

"Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до 5 километров в глубину оборонительных позиций ВСУ", - сообщили военные.

Там заявили, что военнослужащие 155-й бригады морской пехоты "в настоящее время продолжают активные наступательные действия в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи".

Хроника 24 февраля – 07 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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