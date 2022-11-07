Россияне за три квартала совершили 17,4 млн поездок за рубеж

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Граждане России за три квартала 2022 года совершили 17,4 млн поездок за рубеж со всеми целями, из них 4,7 млн - с целью туризма, следует из статистики Погранслужбы ФСБ России.

Общее число поездок за рубеж с января по сентябрь 2022 года оказалось на 13,8% больше, чем годом ранее. В первом квартале года за границу выехало 3,8 млн граждан РФ, во втором квартале - 4,57 млн, в третьем - 8,9 млн.

Чаще всего россияне посещали Абхазию (4,4 млн), Турцию (3,5 млн), Казахстан (2 млн), ОАЭ (743,6 тыс.) и Финляндию (731,2 тыс.). Также в первую десятку вошли Египет, Армения, Эстония, Украина и Киргизия.

С целью туризма в январе-сентябре россияне совершили 4,74 млн поездок, это почти втрое меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. При это разницы с прошлым годом почти нет - рост составил 125 тыс. поездок.

Самыми популярными направлениями с целью туризма стали Турция (2,7 млн), ОАЭ (548,6 тыс.), Египет (490,5 тыс.), Армения (199,3 тыс.), Узбекистан (82,7 тыс.), Мальдивы (66,3 тыс.), Казахстан (62,5 тыс.), Киргизия (48,4 тыс.), Азербайджан (54,9 тыс.) и Сербия (31,9 тыс.).

Как пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, цифры выездного потока по отдельным странам в этом году далеко не всегда отражают реальное количество поездок российских туристов из-за отсутствия на многих направлениях прямого сообщения.

"Пограничники в аэропортах фиксируют первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек - даже если в его билете указана конечная точка маршрута. И если турист летит в Таиланд через Алма-Ату или в Болгарию через Стамбул, то дополнительного туриста по данным статистики получают соответственно Казахстан и Турция. А Таиланду и Болгарии не достается ничего", - сказала эксперт.

В результате, по ее словам, Погранслужба ФСБ считает, что Таиланд за девять месяцев посетили 26 тыс. россиян, а власти этой страны насчитали 90 тыс. российских туристов. На Шри-Ланке, по данным российской статистики, только за первые полгода побывали 13,8 тыс. туристов, а по данным местных властей - более 43 тыс. В Японии аналогичные цифры составляют 60 и 5,2 тыс.

Тюрина добавила, что по той же причине число туристов, посетивших Турцию или ОАЭ, на самом деле меньше, чем показывает российская статистика, так как часть из них были транзитными пассажирами.

В третьем квартале года россияне совершили 2,4 млн поездок с целью туризма. Из них больше всего - в Турцию (1,7 млн), ОАЭ (203 тыс.) и Египет (144,7 тыс.). Также граждане РФ путешествовали в Армению (94,2 тыс.), Узбекистан (42,8 тыс.), Азербайджан (38,1 тыс.), Казахстан (37,5 тыс.), Киргизию (32,5 тыс.), Абхазию (19 тыс.) и на Мальдивы (23,6 тыс.).