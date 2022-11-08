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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

Минобороны РФ подготовило в зоне операции мобилизованных резервистов для подразделений ВДВ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в тыловом районе специальной военной операции (СВО) на Украине завершена подготовка мобилизованных резервистов, которые усилят подразделения Воздушно-десантных войск.

"На одном из полигонов в тыловом районе зоны специальной военной операции завершилась боевая подготовка и прошли итоговые занятия с мобилизованными военнослужащими, которые прибыли из различных регионов России в подразделения ВДВ", - сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Мобилизованные военнослужащие войдут в свои штатные десантно-штурмовые, артиллерийские и зенитные подразделения, где приступят к выполнению боевых задач", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что резервисты прошли подготовку под руководством инструкторов с боевым опытом участия в СВО.

"Мобилизованные освоили вооружение, военную и специальную технику, в том числе боевые машины десанта БМД-2К-АУ, 120-мм самоходный артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", зенитно-артиллерийские установки ЗУ-23 и 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

Частичная мобилизация проводилась в РФ с 21 сентября.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий. "Установленное вами задание - 300 000 человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - заявил тогда Шойгу.

4 ноября Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тыс. человек. "У нас - 318 тысяч. Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев - оно не сокращается", - сказал Путин участникам молодежных и волонтерских организаций в День народного единства.

7 ноября президент РФ сообщил, что около 80 тысяч мобилизованных граждан находятся в зоне специальной военной операции, из них около 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях.

Хроника 24 февраля – 08 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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