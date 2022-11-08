Дума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник отклонила резонансный законопроект о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы и электронных объявлений физических лиц на специализированных сайтах в интернете.

Проект закона (160605-8) был внесен депутатом от "Единой России" Артемом Кирьяновым и принят Думой 15 июля в первом чтении.

Законопроект предлагал наделить правительство РФ полномочием по определению единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.

Предполагалось, что данный оператор будет устанавливать и эксплуатировать цифровые рекламные конструкции, создаст информационный ресурс для размещения информации на этих конструкциях, а также на электронных досках объявлений в интернете.

Также проект закона предусматривал, что единым оператором может стать организация, которая является российским юридическим лицом, неподконтрольным иностранному государству, иностранным организациям, международным организациям, иностранным гражданам.

Ранее в понедельник сопредседатель партии "Справедливая Россия - за Правду" Сергей Миронов сообщил, что о планах отклонить данный проект закона проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, "это стало возможным по солидарному решению всех фракций", сказал Миронов.

По его словам, "законопроект предусматривал такой порядок, который бы перекраивал рынок цифровой рекламы в нашей стране". "Против этой инициативы выступало подавляющее большинство участников рынка. Наша фракция тоже с самого начала выступала против. Ее принятие означало бы, что появилась бы некая "прокладка" между рекламодателями и гражданами в виде частной коммерческой компании, которая, по сути, устанавливала свои правила игры на рекламном рынке", - сказал также Миронов.